Тюменского депутата обвинили в неуплате долга бизнесмену из ХМАО

Депутат якобы не рассчитался за аренду самосвала для вывоза снега Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Депутат тобольской городской думы (также руководит ООО «Аргумент») Олег Подковыров задолжал бизнесу более 230 тысяч рублей. Об этом в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» рассказал житель Тобольска Михаил Иваньков. Якобы еще зимой Подковыров получил контракт на вывоз снега: для этого он арендовал у бизнесмена из ХМАО грузовик, за который до сих пор не расплатился.

«Подковыров арендовал самосвал у индивидуального предпринимателя из Ханты-Мансийска. После выполнения всех работ, еще в феврале этого года, ИП выставил компании ООО „Аргумент“ счет, который до сих пор не был оплачен. В общей сложности стоимость долга превысила 230 тыс. рублей», — пояснил Иваньков в своей публикации. По его словам, депутата ждет суд.

Юрист Павел Бабиков сообщил корреспонденту URA.RU, что на первом суде бизнесмена не ждет ничего серьезного. «В связи с тем, что это будет гражданская правовая ответственность, Подковырову просто придется выплатить неустойку», — отметил Бабиков.

Получить оперативный комментарий в компании «Аргумент», которой руководит Подковыров, URA.RU не удалось: туда направлен письменный запрос. Ранее агентство писало о том, что Подковыров может быть причастен к исчезновению двух тысяч кубометров глины, которая предназначалась для усиления дамбы, защищающей город от паводков.