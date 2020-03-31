Сотрудники газеты не хотят работать с новым и. о. главреда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналисты «Ведомостей» требуют сменить назначенного неделю назад и. о. главного редактора Андрея Шмарова. Соответствующее письмо они направили в адрес собственников издания.

«И.о. главного редактора „Ведомостей“ Андрей Шмаров и редакционный директор Юрий Кацман — люди, чуждые журналистским принципам и корпоративной культуре издания», — передает The Bell обращение журналистов.

Авторы письма утверждают, что новые сотрудники дестабилизировали коллектив, шокировали ньюсмейкеров и рекламодателей. Работники газеты начали увольняться, а платные подписчики просят вернуть потраченные деньги. Кандидатуру редакционного директора Кацмана журналисты считают «неприемлемой», а должность — избыточной. Они настаивают на сохранении на посту генерального директора издающего «Ведомости» ООО «Бизнес ньюс медиа» Глеба Прозорова.

Сотрудники издания требуют назначить на место Шмарова издателя партнерских проектов «Ведомостей», бывшую журналистку газеты Анфису Воронину. Соответствующее письмо подписали шеф-редактор «Ведомостей» Дмитрий Симаков и четыре заместителя главного редактора — Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин и Кирилл Харатьян.

Издатель проекта «Сноб», один и основателей журнала «Эксперт» Андрей Шмаров был назначен на должность и. о. главного редактора газеты 24 марта. В свой первый день Шмаров заявил, что не читает «Ведомости» после того, как нашел ошибки в двух статьях. Отдельно новый главред отметил, что ему не нравится в «Ведомостях» раздел «Мнения» с колонками Константина Сонина и Сергея Гуриева.

Ранее сообщалось, что «Ведомости» приостанавливают выпуск газеты из-за нерабочей недели, объявленной президентом России Владимиром Путиным.