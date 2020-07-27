Мужчина, который ответил провокатору, оказался детским тренером Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Мужчина, который на встрече врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева с жителями региона защитил его от провокатора по прозвищу Фредди, оказался коренным жителем региона. 45-летний Михаил снял видеоролик, в котором развеял слухи о том, что является приезжим сотрудником ФСБ.

Конфликт произошел около дома правительства Хабаровского края. Провокатор Валентин по прозвищу Фредди пытался оскорбить врио губернатора Михаила Дегтярева на встрече с местными жителями, пишет « Царьград ». На защиту чиновника встал протестующий, это переросло в потасовку. Позже появились слухи, что поддержавший Дегтярева — приезжий сотрудник спецслужб.

Оказалось, что защитник врио губернатора — детский тренер и бизнесмен, который с рождения проживает в Хабаровском крае. Об этом он сам рассказал в видеоролике. «Зовут меня Михаил, я детский инструктор по каратэ. Всю жизнь живу здесь. Мой отец — ветеран каратэ. Это моя общественная деятельность. А вообще я мелкий предприниматель, на жизнь я зарабатываю сам», — объяснил хабаровчанин.

Михаил сообщил, что родился в Амурске и прожил там до 23 лет, потом переехал в Хабаровск. Прадедушка Михаила — Елпидифор Титов, известный краевед на Дальнем Востоке. По словам тренера, его род живет в Хабаровском крае «лет 100». Мужчина не стал раскрывать, каким бизнесом владеет, чтобы «не слетелись гарлапаны и не напортили ничего».

Также Михаил объяснил свое появление на встрече с Дегтяревым и дальнейший конфликт. С его слов, он шел вечером по центру Хабаровска, увидел небольшую толпу и «парня в шляпе» [это был провокатор Фредди]. «Ухо резануло, что он говорил», — сказал Михаил. Также он подчеркнул, что до этого все акции протеста были не агрессивные.

Несанкционированные митинги в Хабаровске продолжаются уже третью неделю. Жители недовольны арестом бывшего главы региона Сергея Фургала, которого подозревают в участии в ОПГ и организации убийств нескольких бизнесменов в 2004—2005 годах. Президент РФ Владимир Путин отрешил Фургала от должности, назначив врио главы региона его однопартийца Михаила Дегтярева. Однако протесты после этого не утихли.