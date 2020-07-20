Путин предложил Дегтяреву возглавить Хабаровский край. Инсайд URA.RU подтвердился

Михаил Дегтярев не представляет ни хабаровские элиты, ни силовые ведомства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Депутат Госдумы от партии ЛДПР, председатель комитета по спорту Михаил Дегтярев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Президент России Владимир Путин предложил ему должность во время общения по видеосвязи.

Дегтярев согласился занять должность врио главы Хабаровского края, передает РИА «Новости». «Я готов, благодарю вас за доверие. Готов немедленно вылететь в Хабаровский край», — заявил он. Задержанный по подозрению в организации убийств избранный глава региона Сергей Фургал снят с этой должности в связи с утратой доверия.

Ранее инсайдеры URA.RU сообщали, что новый глава Хабаровского края не будет представлять ни местные элиты, ни силовые ведомства, как ожидали многие. В качестве врио политологи видели «кризис-менеджера, способного к нестандартным решениям».

Избранный в 2018 году хабаровским губернатором представитель Сергей Фургал (партия ЛДПР) был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. Его заключили под стражу до 9 сентября. В поддержку Фургала в Хабаровске с 11 июля проходят несанкционированные митинги.

Михаил Дегтярев проходит обучение на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва. Эта программа, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

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