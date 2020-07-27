Онищенко оценил опасность коронавируса для диабетиков

Онищенко отмечает, что смертность от коронавируса при диабете увеличивается, если качество медицинской помощи на низком уровне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Людям, страдающим сахарным диабетом, опасно заболевать коронавирусом. Об этом сообщает депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Ранее специалисты Калифорнийского университета рассказали, что пациенты с диабетом в 12 раз чаще умирают от коронавируса. Госпитализация таких больных, по их словам, происходит в 6 раз чаще. По данным ученых, диабет снижает иммунитет организма, что особенно опасно во время пандемии.

«Как только появился COVID, в группу риска отнесли старшее поколение, эндокринными заболеваниями. А самое распространенное эндокринное заболевание — сахарный диабет», — цитирует Онищенко «Национальная служба новостей». По его словам, смертность от коронавируса при диабете увеличивается, если качество медицинской помощи на низком уровне.

«У американцев вообще сейчас очень серьезная ситуация, видимо, они делают выводы на основании своих случаев», — рассказал Онищенко, отмечая, что диабет при коронавирусе не так опасен, как показывает исследование Калифорнийских ученых. Онищенко отмечает, что если вовремя начать лечение от COVID-19, то осложнений при диабете можно избежать.

Ранее специалисты заявили, что пациенты с относительно высоким уровнем глюкозы в крови умирали от осложнений, вызванных коронавирусом, в 2,3 раза чаще, чем другие больные, передает телеканал 360.