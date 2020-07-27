Шнуров поддержал протестующих в Хабаровске стихотворением

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Пресс-конференция Сергея Шнурова в Екатеринбургской галереи современного искусства. Екатеринбург, шнуров сергей
Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск снимать кино (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о политических событиях в Хабаровске. Творчеством он поделился в Instagram.

В начале стихотворения Шнуров написал, что не каждого, кого назначают управленцем в регионе, хабаровчане готовы воспринимать своим главой. «За выбор свой хабаровчане идут по улицам. Все гуще становится народный марш», — написал музыкант.

«Голос» жителей Хабаровского края дошел до Москвы, где ситуации в регионе сейчас уделяется особое внимание, отметил Шнуров. Артист уточнил, что жители края добиваются, чтобы их воля, проявленная на губернаторских выборах, где главой региона был выбран арестованный Сергей Фургал, принималась во внимание обществом. «Нет, не у них сползает крыша. «Мы не тупы, тупы не мы!» А, те, кто их не хочет слышать»», — заключил Шнуров.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что в город прилетит музыкант Сергей Шнуров. Политик добавил, что, возможно, выйдет к протестующим вместе с певцом. Позднее сообщалось, что Шнуров летит в Хабаровск снимать фильм, а также брать у Дегтярева интервью, передает телеканал 360.

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Кто тут начальник? Чаи? не Любои?, кто сверху спущен. За выбор свои? хабаровчане Идут по улицам. Все? гуще Становится народныи? марш. Кто тут совсем дурак набитыи?? Неужто все? это наи?миты? В Москве их голос слышен аж! Колонна все? мощнее шла. Они не просят и не молят, Они хотят, чтобы дошла До всех ушеи? народа воля. И нет задачи взять взаи?мы, Нет, не у них сползает крыша. «Мы не тупы, тупы не мы!» А, те, кто их не хочет слышать.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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