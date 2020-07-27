Шнуров поддержал протестующих в Хабаровске стихотворением

Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск снимать кино (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о политических событиях в Хабаровске. Творчеством он поделился в Instagram.

В начале стихотворения Шнуров написал, что не каждого, кого назначают управленцем в регионе, хабаровчане готовы воспринимать своим главой. «За выбор свой хабаровчане идут по улицам. Все гуще становится народный марш», — написал музыкант.

«Голос» жителей Хабаровского края дошел до Москвы, где ситуации в регионе сейчас уделяется особое внимание, отметил Шнуров. Артист уточнил, что жители края добиваются, чтобы их воля, проявленная на губернаторских выборах, где главой региона был выбран арестованный Сергей Фургал, принималась во внимание обществом. «Нет, не у них сползает крыша. «Мы не тупы, тупы не мы!» А, те, кто их не хочет слышать»», — заключил Шнуров.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что в город прилетит музыкант Сергей Шнуров. Политик добавил, что, возможно, выйдет к протестующим вместе с певцом. Позднее сообщалось, что Шнуров летит в Хабаровск снимать фильм, а также брать у Дегтярева интервью, передает телеканал 360.