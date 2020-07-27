Дегтярев анонсировал приезд Шнурова в Хабаровск

Сергей Шнуров может прилететь в Хабаровск Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

В понедельник в Хабаровск может прилететь музыкант Сергей Шнуров. Об этом местным журналистам рассказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Визит известного гостя из столицы глава региона анонсировал, когда вышел вечером к протестующим. К тому моменту многие из них, как сообщает «Московский Комсомолец» уже разошлись, поэтому общаться Дягтереву пришлось с представителями СМИ.

«Опять журналисты. Я с людьми хочу говорить», — сказал Дегтярев, на что получил ответ, что протестующие уже разошлись. На это политик сказал: «Ну, ничего. Вот завтра Серега прилетит, и мы, может, даже вдвоем выйдем». На уточняющий вопрос, о каком Сереге идет речь, он сказал, что о Шнурове. Подробностей, как отмечает издание, врио губернатора раскрывать не стал.

Массовые несанкционированные митинги в Хабаровске, напомним, идут третью неделю. Люди недовольны арестом бывшего главы региона Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств бизнесменов в 2004—2005 годах. Президент РФ Владимир Путин отрешил Фургала от должности, назначив врио главы региона его однопартийца Михаила Дегтярева. Однако протесты после этого не утихли — жители требовали, чтобы новый глава региона вышел к ним и объяснил свою позицию по Фургалу.