Глава ХМАО собралась на запад региона, где пылают лесные пожары

Ситуация с лесными пожарами в Советском районе и Югорске сейчас лучше, чем пару недель назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Сибирь во власти лесных пожаров

Губернатор ХМАО Наталья Комарова 30 июля отправится с рабочим визитом в Югорск и Советский район, где даст оценку действиям властей по борьбе с лесными пожарами. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном правительстве.

«Губернатор проведет совещания с муниципалитетами, которые в середине июля серьезно пострадали от лесных пожаров. Там будет проведен разбор полетов», — рассказал инсайдер. В департаменте общественных и внешних связей ХМАО подтвердили URA.RU, что визит в Югорск и Советский район запланирован в графике губернатора Югры на эту неделю.

В пресс-службе окружного МЧС заявили, что сейчас в этих муниципалитетах ситуация с лесными пожарами стабильная. «В Советском районе сейчас действует восемь пожаров. Но все они вдалеке от населенных пунктов. Также лесные пожары зафиксированы в Кондинском и Ханты-Мансийском районах. На их тушении работают около 500 человек, также используются 23 единицы техники, в том числе и вертолеты с водосливными устройствами», — прокомментировали в пресс-службе МЧС ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в связи со сложной обстановкой с лесными пожарами в ХМАО, в регион прилетали глава МЧС Евгений Зиничев и Минприроды России Дмитрий Кобылкин. Они высоко оценили степень готовности местных сил и средств, а по результатам совместного с властями региона совещания стало ясно, что лесные пожары в ХМАО этого года изменят подход к ликвидации подобных ЧС по всей стране.