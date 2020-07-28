МУП «Шуховский полигон» в 2018 году сработал с убытком в 7,3 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Финансист курганского МУП «Шуховский полигон» Роман Аракелян является учредителем компании, которая занимается транспортировкой и утилизацией отходов. Ранее Аракелян был экс-замдиректора полигона, которого по инициативе прокуратуры уволили с руководящей должности после серии пожаров на полигоне. По мнению инсайдера URA.RU, коммерческая организация финансиста перехватывает заказы, которые могли бы достаться муниципальной организации, терпящей убытки.

«Шуховский полигон» имеет лицензию на транспортировку отходов. Закуплена новая техника. Но заказы — договоры с коммерческими предприятиями и некоторыми заводами Кургана заключаются с компанией, где единственным учредителем является Аракелян», — поделился инсайдер знакомый с ситуацией.

По его словам, МУП теряет возможность заработать. При этом выручка коммерческой компании в 2018 году составила более 5,2 млн рублей (+48% по сравнению с 2017 годом). «Эта организация, помимо прочего, приобретала технику МУП по бросовой цене, в десять раз меньше рыночной. Мусоровоз сейчас работает», — уточнил источник. По открытым данным, МУП «Шуховский полигон» в 2018 году сработало с убытками в 7,3 млн рублей.

Директор компании Виталий Попов в разговоре с URA.RU опроверг влияние Аракеляна на рабочие процессы коммерческой организации. Связи с тем, что учредитель работает в МУП «Шуховский полигон» финансистом нет, заверил Попов.

Получить ответ в МУП URA.RU не удалось. В администрацию Кургана, которая является учредителем «Шуховского полигона», направлен редакционный запрос.

В пресс-службе прокуратуры Курганской области прокомментировали: «Запрет на учреждение юридических лиц распространяется исключительно на руководителей муниципальных унитарных предприятий. В случае возникновения конфликта интересов руководитель обязан уведомить об этом своего работодателя. Таким образом, запрета Аракеляну Р. М. быть учредителем коммерческих организаций не имеется».

«Шуховский полигон» скандально известен тем, что там периодически возникают пожары из-за нарушений процедуры утилизации отходов. В отношении экс-директоров возбуждались уголовные дела. Также полигон скандально известен захоронением ядохимикатов. По данному инциденту следственные органы проводят проверку.