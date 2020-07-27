Во Вьетнаме нашли новый тип коронавируса. Реакция Роспотребнадзора и вирусолога

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Новый коронавирус, вероятно, опаснее предыдущего Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор изучит информацию о вспышке нового типа коронавируса во Вьетнаме. Ведомство начнет проверку после обнародования информации о вирусе вьетнамскими учеными.

Ранее сообщалось, что во вьетнамском Дананге зафиксирована вспышка коронавируса нового типа. Власти начали эвакуацию 80 тысяч туристов. По первым наблюдениям ученых, новый тип вируса является более агрессивным и быстрее распространяется.

«Информация будет изучена после опубликования исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов», — приводит радио Sputnik выдержку из сообщения Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что специалисты постоянно мониторят эпидемиологическую ситуацию по всему миру.

Российским ученым действительно нужно дождаться хотя бы небольшого количества информации о новом вирусе, чтобы понять, что он из себя представляет, считает профессор кафедры вирусологии института Белозерского МГУ Алексей Аграновский. «Не думаю, что это новый коронавирус. Скорее всего, это очередной штамм COVID-19. Но в любом случае надо дождаться первых серьезных заявлений и сравнить характеристики этого вируса с тем, что нам уже знаком», — заявил URA.RU Аграновский.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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