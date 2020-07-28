Нелегальные доходы россиян хотят отдавать пенсионерам

Минфин РФ предложил перечислять конфискованные деньги в ПФР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Деньги, законность получения которых доказать невозможно, будут конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд России. О подготовке соответствующих изменений в Гражданский и Бюджетный кодексы журналистам рассказали в Минфине РФ.

«В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого <…> не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения», — приводит газета «Известия» сообщение Минфина. Закон, проект которого уже внесен в правительство, может вступить в силу уже в декабре этого года.

Сейчас, как отмечается, в пользу государства изымается только имущество, приобретенное да деньги, законность которых не подтверждена. В министерстве не смогли оперативно пояснить, кто будет осуществлять проверки и какова будет минимальная сумма, которая может вызвать подозрение контролирующих органов. В связи с дефицитом средств в Пенсионном фонде и падением доходов россиян в большинстве фракций Госдумы идею Минфина готовы поддержать.