Россиянам объяснили правила въезда в Великобританию

Как только туристы окажутся в аэропорту, их попросят указать свои паспортные данные, цель и детали поездки, а также место прохождения самоизоляции Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Туристы, прибывшие в Великобританию из России, должны провести 14 дней на самоизоляции. Об этом сообщают в Ассоциации туроператоров (АТОР).

«Для россиян действует требование о 14-дневной изоляции по прибытию в Великобританию», — сообщается на сайте АТОР. Отмечается, что за нарушение этого правила предусмотрен штраф 100 фунтов стерлингов. Как только туристы окажутся в аэропорту, их попросят указать свои паспортные данные, цель и детали поездки, а также место прохождения самоизоляции. Отмечается, что к этому месту турист должен отправиться в маске на общественном транспорте. В Ассоциации рассказали, что 14-дневная самоизоляция освобождает от необходимости привозить справку об отсутствии коронавируса.

В АТОР сообщили, что стоимость виз, несмотря на пандемию, для россиян не изменится. «Сбор за многократные визы на срок до шести месяцев для туристических и деловых поездок составит 95 фунтов стерлингов», — сообщают в АТОР. Максимальная стоимость визы может достигать 822 фунтов стерлингов (виза на 10 лет).

В Ассоциации туроператоров отметили, что Великобритания создала список стран, гражданам которых по прилету не нужно находиться на самоизоляции. Среди них Франция, Финляндия, Германия, Италия и Польша.

Ранее АТОР опубликована на своем сайте правила въезда в Турцию. Отмечается, что время полета пассажиры должны будут заполнить специальную форму, которая включает в себя личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, а также данные о состоянии здоровья (наличие или отсутствие симптомов). По прилету справка об отсутствии коронавируса россиянам не потребуется. В терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля у каждого туриста измерят температуру.

В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение с Британией, Турцией и Танзанией. Границы откроются для рейсов из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.