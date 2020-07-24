В России открыли бронирование туров в Турцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перелет Кольцово-Шереметьево, терминал
Туроператоры называют цены на недельный тур в Турцию для двоих от 51 тыс рублей до 76 300 рублей. Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Бронирование туров в Турцию открыли для россиян. Об этом сообщают в Ассоциации туроператоров (АТОР).

В Ассоциации отмечают, что уже открыты перелеты со стыковкой в Стамбуле, а с 10 августа россияне могут полететь в Анталию. «Мы открыли продажи туров в Турцию. Стартовая цена на середину августа на двоих на неделю по системе „все включено“ — 60 тыс рублей», — рассказали в турагентстве ANEX Tour. Другие туроператоры называют цены на недельный тур в Турцию для двоих от 51 тыс рублей до 76 300 рублей.

В российском посольстве добавили, что лететь в Турцию можно даже без теста на коронавирус. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в России с 1 августа возобновится международное авиасообщение с Британией, Турцией и Танзанией. Границы откроются для рейсов из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Спрос на авиабилеты вырос в 70 раз. Наибольший спрос — на путешествия в Танзанию.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Общество Путешествия

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...