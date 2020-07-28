Ассоциация туроператоров России разъяснила правила въезда в Турцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ассоциация туроператоров России опубликована на своем сайте правила въезда в Турцию. Туристам из РФ перед отпуском не придется сдавать тест на коронавирус, однако риск оказаться на двухнедельном карантине по приезде все же есть.

Так, во время полета пассажиры должны будут заполнить специальную форму, которая включает в себя личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, а также данные о состоянии здоровья (наличие или отсутствие симптомов). По прилету справка об отсутствии коронавируса россиянам не потребуется. В терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля у каждого туриста измерят температуру.

«При выявлении людей с повышенной температурой или другими подозрительными симптомами пассажиру может быть предложен бесплатный ПЦР-тест на коронавирус. Пассажиры с подозрительными симптомами COVID-19 будут помещены в карантин/изоляцию, в случае положительного теста на коронавирус и симптомами заболевания — направлены в госпиталь для обследования и лечения», — говорится в сообщении ассоциации.

Более того, если у кого-либо из туристов диагностируют COVID-19, местные службы установят людей, которые контактировали с зараженным в самолете (пассажиры, сидевшие на двух креслах спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего), и передадут их данные в Управление здравоохранения Турции. Если установится, что турист был заражен в полете, то контактировавших с ним поместят на 14-дневный карантин. Чартерные рейсы в Турцию, напомним, начнут курсировать с 10 августа.