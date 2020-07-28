Артисты, чиновники и блогеры, которые помогали в проведении голосования по поправкам в Конституцию, получат награды от президента России Владимира Путина. Об этом рассказали несколько источников в Кремле.
По информации инсайдеров, в администрации президента уже начали составлять список потенциальных получателей наград — орденов, медалей, благодарностей и почетных грамот. В этот список войдут сотрудники Кремля, представители регионов и избирательных комиссий, члены Общероссийского народного фронта, рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, а также артисты и блогеры, которые участвовали в информационной кампании, пишет РБК.
«Многие работали в этот период [карантина] на благо страны. Например, [Владимир] Машков и [Сергей] Безруков бесплатно участвовали в концертах и акциях для тех, кто был на самоизоляции», — рассказал изданию один из источников. Когда именно пройдет награждение, собеседники издания не уточнили. Несколько инсайдеров утверждают, что составление списка, подписание документа и награждение обычно растягивается на несколько месяцев.
Из-за угрозы распространения коронавируса голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. Фактически голосование стало референдумом о доверии президенту Владимиру Путину, пишет агентство Nation News. За изменение основного закона высказались 57,7 млн россиян и 52,95% от общего числа избирателей — больше, чем проголосовало за самого Путина на президентских выборах в 2018 году (56,4 млн человек, 51,84%).