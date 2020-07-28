Третий уральский регион пострадал от лесных пожаров в ХМАО

Дым от лесных пожаров в ХМАО ощущается в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дым от лесных пожаров, бушующих в ХМАО, дотянулся до Челябинска. Это стало причиной дымки над городом и запаха гари 27 и 28 июля. Об этом URA.RU сообщили в министерстве экологии Челябинской области. Ранее смогом затянуло Тюмень.

«Явление имеет природный характер и часто связано с пожарами на севере Урала или Сибири, которые мы наблюдаем несколько лет в данный период времени, — отметил замминистра экологии региона Виталий Безруков. — Проанализировав информацию и ситуацию в соседних регионах, специалисты пришли к выводу, что причиной дымки, запаха гари над многими регионами УрФО стали лесные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе».

Безруков отметил, что в Челябинске ситуация может усугубляться неблагоприятными метеорологическими условиями (НМУ), этот режим сейчас действует в городе, а также, выбросами промышленных предприятий и автомобильного транспорта. «Минэкологии проводятся замеры по всему Челябинску, Ведется работа с промышленными предприятиями с целью снижения их негативного воздействия на воздух», — заявил замминистра.

Ранее смог накрыл Тюмень. Власти считают, что виной тому — горящие леса в ХМАО.

Общая площадь лесных пожаров в ХМАО, с начала пожароопасного периода, приблизилась по территории к размерам Мальты — к 30 тыс. гектаров. В связи со сложной обстановкой с лесными пожарами в ХМАО, в регион прилетали глава МЧС и Минприроды России.