В Тюмени за сутки гасили 13 пожаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области за последние сутки тушили тринадцать лесных пожаров. В трех очагах Уватского района над локализацией пожара работали 99 человек. Однако причиной нависшего над Тюменью этим же утром смога власти называют дым, пришедший в регион из Югры и Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента лесного комплекса Анна Корнелюк.

«Смог возник из-за того, что ветер с северо-запада приносит дым из ХМАО, где площадь пожаров составила 9 тысяч гектаров, и из Свердловской области, где горит более 3,5 тысячи гектаров», — ответили в ведомстве. Как пояснили в пресс-службе, в Тюменской области огонь распространился на незначительных территориях и вдалеке от населенных пунктов — правда, точную цифру пораженной площади не назвали. Но уточнили, что на утро 27 июля в регионе действовал один пожар площадью 7 гектаров в Уватском районе. В МЧС по Тюменской области сообщили, что техногенных пожаров на территории региона нет.

В Уватском районе последние сутки тушили три ранее обнаруженных пожара (они уже локализованы), работали 99 человек. Одновременно зафиксировали еще девять новых возгораний в шести муниципальных районах. Три — в Тюменском, два — в Абатском, по одному — в Ярковском, Ялуторовском, Голышмановском, Ишимском районах. Семь из них ликвидированы. «Два пожара в Тюменском и Абатском районах локализованы. В Тюменском районе ведутся работы по ликвидации силами 11 человек и четырех единиц техники, в Абатском работают восемь человек и пять единиц техники», — рассказали в пресс-службе ведомства. Причиной возгораний называют грозовую активность (в Уватском и Вагайском районах) и человеческий фактор (во всех остальных случаях).

Ранее URA.RU сообщало, что утром 14 июля дымный смог накрыл северные районы Тюменской области — по официальным данным, до города дошел смог с Югры. На данный момент в ХМАО площадь пожаров составляет более 10 тысяч 256 гектаров. Губернатор Югры Наталья Комарова 30 июля отправится в эпицентры пожаров — Югорск и Советский район, где планирует оценить работу местных властей по борьбе с лесными пожарами.