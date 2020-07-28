Кочевников ЯНАО пытаются изолировать в тундре из-за коронавируса

Тундровиков призвали не выезжать за едой и лекарствами в населенные пункты Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жителям тундры ЯНАО пытаются ограничить контакты с городским населением и вахтовиками из-за опасности заражения коронавирусом. Специалисты по работе с кочевниками призывают их отказаться от поездок за продуктами в населенные пункты и месторождения. С таким заявлением выступило профильное ведомство Тазовского района.

«Настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок в города и поселки Ямала. Воздержаться от посещения магазинов и торговых точек расположенных на месторождениях и других технологических объектах ТЭК в целях избежания заражения коронавирусом», — обратились к тундровикам в управлении по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования мэрии Тазовского района.

Чиновники обещают, что в случае острой нехватки продуктов, лекарств или ресурсов кочевникам доставят их по предварительной записи. Экс-депутат думы села Гыда Николай Адер, который теперь координирует помощь тундровикам, рассказал URA.RU, что оленеводы уже обращались за поддержкой. «Звонили, просили привезти им продуктов, мы отправили борт. Вообще, конечно, к нам обращаются редко, потому что большинству помогают городские родственники», — объяснил Адер.

Весной тундровики ЯНАО жаловались, что им грозит нехватка еды и товаров первой необходимости из-за карантина по коронавирусу. На время пандемии власти округа отменили все массовые мероприятия, в том числе традиционные Дни оленевода. В этот период кочевники обычно запасались продуктами. К губернатору Дмитрию Артюхову по этому поводу обращалась писательница, почетный гражданин округа Нина Ядне, призвавшая власти региона помочь бедствующим.

В мае руководство ЯНАО объявило об увеличении «кочевых» выплат. Ямал стал первым регионом Арктики, который поднял размер дополнительной поддержки коренных малочисленных народов Севера.

В начале июля у ямальских тундровиков впервые обнаружили коронавирус. Один из жителей контактировал с родственниками в райцентре, в домашнем очаге у которых был впоследствии подтвержден COVID-19. В результате из Ямальского района эвакуировали 24 кочевника. Спустя две недели половину из них выписали и вернули домой.