Врачи сообщили об ухудшении состояния звезды «Интернов»

Актрису Елену Кондулайнен перевели в палату интенсивной терапии с инсультом. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Ее госпитализировали с подозрением на инсульт, который потом и подтвердился», — передают в издании. Отмечается, что состояние актрисы ухудшилось на дне рождения 24 июля в Московском ресторане «Времена года». Официанты вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у 62-летней артистки нарушение кровообращения в мозге и повреждение сосудов. Речь актрисы нарушена и положительной динамики врачи не видят.
Кондулайнен получила звание заслуженной артистки РФ в 2002 году. Широкой аудитории она известна благодаря сериалам «Интерны» и «Зверобой». Также она снималась более чем в 40 фильмах, среди которых «8 первых свиданий», «Сто дней до приказа», «Даун Хаус». Кроме того, Кондулайнен выступает в концертных программах, исполняя романсы и песни собственного сочинения, пишет «