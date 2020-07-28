Врачи сообщили об ухудшении состояния звезды «Интернов»

Врачи диагностировали у 62-летней артистки нарушение кровообращения в мозге и повреждение сосудов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Актрису Елену Кондулайнен перевели в палату интенсивной терапии с инсультом. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Ее госпитализировали с подозрением на инсульт, который потом и подтвердился», — передают в издании. Отмечается, что состояние актрисы ухудшилось на дне рождения 24 июля в Московском ресторане «Времена года». Официанты вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у 62-летней артистки нарушение кровообращения в мозге и повреждение сосудов. Речь актрисы нарушена и положительной динамики врачи не видят.