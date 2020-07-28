Врачи сообщили об ухудшении состояния звезды «Интернов»

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Врачи диагностировали у 62-летней артистки нарушение кровообращения в мозге и повреждение сосудов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Актрису Елену Кондулайнен перевели в палату интенсивной терапии с инсультом. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Ее госпитализировали с подозрением на инсульт, который потом и подтвердился», — передают в издании. Отмечается, что состояние актрисы ухудшилось на дне рождения 24 июля в Московском ресторане «Времена года». Официанты вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у 62-летней артистки нарушение кровообращения в мозге и повреждение сосудов. Речь актрисы нарушена и положительной динамики врачи не видят.

Кондулайнен получила звание заслуженной артистки РФ в 2002 году. Широкой аудитории она известна благодаря сериалам «Интерны» и «Зверобой». Также она снималась более чем в 40 фильмах, среди которых «8 первых свиданий», «Сто дней до приказа», «Даун Хаус». Кроме того, Кондулайнен выступает в концертных программах, исполняя романсы и песни собственного сочинения, пишет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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