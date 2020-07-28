В ХМАО собирают деньги для бизнесмена, объявившего голодовку

Для бизнесмена Евгения Коныгина собирают деньги, чтобы закрыть кредит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО объявлен сбор средств в поддержку предпринимателя из поселка Селиярово Евгения Коныгина, который с 5 июля объявил голодовку из-за закрытия его магазина с начала карантина. Об этом URA.RU сообщил депутат думы Ханты-Мансийского района Ярослав Беляков.

«Мы собираемся помочь предпринимателю, который оказался в сложной жизненной ситуации. В соцсетях уже кинут клич о сборе средств. Также планируется общение с чиновниками о том, что можно сделать для разрешения этой ситуации», — заявил Беляков.

Сам Коныгин в разговоре с URA.RU заявил, что решился на голодовку, потому что считает ситуацию безвыходной. Его магазин в поселке Селиярово, который торгует электрикой и сантехникой был закрыт с начала введения в Югре карантина. При этом у предпринимателя есть кредиты на общую сумму в один миллион 400 тысяч рублей, которые нечем гасить. «Я хочу получить ответ на вопрос — почему с этим коронавирусом нас бросили, как тварей? Почему с нас дерут за все, а нам не должен никто и ничего? Я строил свои бизнес четыре года, а сейчас ни льготных кредитов, ни субсидий, ни дотаций», — объяснил свой поступок Коныгин.

В пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО сообщили, что за голодовкой бизнесмена наблюдают врачи: «Его состояние оценивается как стабильное. Угроз для жизни и здоровья нет». Глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин в беседе с журналистом агентства заявил, что власти находятся в контакте с Коныгиным. «С банками проработали через торгово-промышленную палату. „Сбербанк“ дал отсрочку, „Тинькофф“ же на уступки не идет, так как организация коммерческая, а сам кредит потребительский. Ему предлагалось трудоустройство, чтобы он мог гасить кредиты. Но на это он не соглашается. Мы продолжаем с ним работу», — прокомментировал глава Ханты-Мансийского района.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за введения карантина в затруднительном положении в ХМАО оказались и заведения общепита. Во время режима самоизоляции они могут работать только в формате доставки и на вынос, что может привести к массовому закрытию заведений.