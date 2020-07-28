В России идет разработка 26 вакцин от коронавируса

В России есть 17 организаций, продолжающих разрабатывать 26 вариантов вакцины от коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на виртуальном симпозиуме «Влияние пандемии COVID-19 и ВИЧ на достижение цели устойчивого развития».
«В России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса 17 научных организаций», — говорится в презентации к докладу. Отмечается, что одна из российских вакцин уже прошла клинические испытания. Параллельно с этим центр «Вектор» разрабатывает вакцину на шести платформах.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что центр «Вектор» 24 июля получил разрешение на запуск клинических испытаний вакцины от коронавируса. Вакцина от COVID-19, созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, эффективна и безопасна, объявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, препарат могут зарегистрировать уже в августе 2020 года, передает