В России идет разработка 26 вакцин от коронавируса

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, лекарство, ампула, медицина
В Роспотребнадзоре напомнили, что одна из российских вакцин уже прошла клинические испытания Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России есть 17 организаций, продолжающих разрабатывать 26 вариантов вакцины от коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на виртуальном симпозиуме «Влияние пандемии COVID-19 и ВИЧ на достижение цели устойчивого развития».

«В России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса 17 научных организаций», — говорится в презентации к докладу. Отмечается, что одна из российских вакцин уже прошла клинические испытания. Параллельно с этим центр «Вектор» разрабатывает вакцину на шести платформах.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что центр «Вектор» 24 июля получил разрешение на запуск клинических испытаний вакцины от коронавируса. Вакцина от COVID-19, созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, эффективна и безопасна, объявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, препарат могут зарегистрировать уже в августе 2020 года, передает RNS. Первый замминистра обороны Руслан Цаликов рассказал, что на момент выписки все добровольцы, принявшие участие в испытании препарата, чувствовали себя нормально.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
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