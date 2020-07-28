Евросоюз не пустит россиян как минимум до середины августа

«Белый список» стран ЕС должен опубликовать в ближайшие дни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Евросоюз в очередной раз откажется включать Россию в список стран, с которыми Европа может открыть границы. Обновленный «белый список» Брюссель собирается обнародовать в ближайшие дни, а пересмотрят его только в середине августа.

«Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика говорит, что пока рано», — рассказал источник ТАСС в делегации одной из стран-участниц Совета Евросоюза.

Список стран, с которыми рекомендовано снять ограничения на необязательные поездки в Евросоюз, был обнародован в середине июля, сообщает RT. В перечне 12 стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай. России в списке нет из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в стране.

Ожидается, что в сентябре границы для российских туристов откроет Испания. А с 1 августа в России возобновится международное авиасообщение с Британией, Турцией и Танзанией. Границы откроются для рейсов из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.