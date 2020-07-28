В России взлетели цены на авиабилеты в Турцию

Рейсы на турецкие курорты подорожали на 30-40% Фото: Александр Мамаев © URA.RU

После заявления правительства России об открытии границ с Турцию авиабилеты на популярные курорты подорожали на 30-40% по сравнению с прошлым годом. Об этом журналистам рассказали в сервисе онлайн-бронирования билетов «Туту.ру».

За первый уикенд после объявления об открытии Турции направление Москва-Анталья поднялась с 19-й на первую позицию по популярности среди зарубежных направлений, а количество бронирований выросло в пять раз.

«При этом средний чек на перелет из Москвы в Анталью вырос на 42%, в Стамбул — на 30%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена билета из Петербурга в Анталью увеличилась на 61%, а в Стамбул — снизилась на 13%», — пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис для путешественников. Стоимость билетов на популярные российские курорты при этом снизились: Москва-Симферополь на 15%, Москва-Сочи — на 19%. Спрос упал на 10%.

В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение. Границы откроются для рейсов из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Чартерные рейсы в Турцию начнут курсировать с 10 августа.