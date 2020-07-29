Курган рискует потерять бани и сауны

Длительный простой может привести к закрытию бань и саун Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Представители бань и саун Кургана пытаются добиться, чтобы их организации возобновили работу. Они уже взяли кредиты для зарплат сотрудников, но не знают, как будут расплачиваться с банками из-за простоя. Об этом URA.RU 28 июля сообщила представитель одного из комплексов саун Юлия Охапкина.

По словам Охапкиной, владельцы большинства саун и бань города объединились, чтобы добиться открытия. «Мы ходили к заместителю губернатора Курганской области Владимиру Архипову. Он сказал, что продвигает идею открытия бань уже давно, но Роспотребнадзор против», — отметила представительница бань. В конце встречи он посоветовал участникам встречи обратиться в Управление Роспотребнадзора по Курганской области.

Владельцы бань пришли к главе областного Роспотребнадзора Григорию Хохлову, но, по их словам, он отправил на встречу с ними своего заместителя, который не смог решить их вопрос. Предприниматели не понимают, почему курганцы могут мыться в душах фитнес-центров, но бани, при этом, остаются закрытыми. Из-за простоя владельцы бань платят своим сотрудникам зарплату с кредитов и, по словам Охапкиной, не знают, как будут расплачиваться с банками.

На момент написания новости, до пресс-службы областного Роспотребнадзора дозвониться не удалось. Редакция направила в ведомство официальный запрос. Также запрос был направлен в департамент информационной и внутренней политики Курганской области.

С начала апреля баням Курганской области запрещено работать из-за угрозы распространения COVID-19 в регионе. В начале июля стало известно, что сотрудникам МУП «Бытовые услуги», отвечающего за бани Кургана, несколько месяцев не платят зарплату. Коллектив организации занял приемную главы города Андрея Потапова, а через несколько дней мэрия одобрила предприятию кредит на погашение долгов перед сотрудниками.