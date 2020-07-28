В коррупционном скандале в ХМАО появятся новые фигуранты

Следователи выясняют круг общения депутата Александра Беккера с чиновничьим миром Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В уголовном деле, которое возбуждено против заместителя директора департамента промышленности ХМАО Андрея Шиповалова и депутата думы Югорска Александра Беккера по факту дачи взятки, могут появиться новые фигуранты. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

«Следствие сейчас активно работает с Беккером. Поэтому могут появиться новые фигуранты, с помощью которых он лоббировал своих бизнес-интересы, как глава фермерского хозяйства. Речь может идти о фигурах, калибра не меньше чем Шиповалов. Впрочем, вопросы могут появиться и к местным чиновникам. Он взаимодействовал и с мэрией Югорска», — заявил инсайдер.

Он также добавил, что оба обвиняемых сейчас находятся под домашним арестом, на них надеты специальные браслеты с GPS-датчиками. «Следователям еще предстоит разобраться с происхождением чемоданом валюты у Шиповалова. Но надо сказать, что он был набит купюрами с номиналом в один доллар», — прокомментировал собеседник URA.RU. В пресс-службе следственного комитета ХМАО заявили, что не располагают такой информацией.

Ранее URA.RU сообщало, что по версии следствия, Беккер дал взятку Шиповалову топливной картой, на счет которой было перечислено порядка 150 тысяч рублей. Обоим фигурантам предъявлено обвинение. Уголовное дело возбуждено по 290 статье УК РФ — «получение взятки».