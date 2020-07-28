27 июля 2020
26 июля 2020

Тюменская область потеряла миллиарды рублей из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор голосует за поправки в конституцию. Тюмень, моор александр, маска
Александр Моор сообщил о сокращении доходов бюджета из-за пандемии и падения мировых цен на нефть Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Экономический кризис 2020

За время пандемии бюджет Тюменской области потерял 25,5 млрд рублей — на эти деньги можно было бы построить 20 школ. К таким результатам привело два фактора — введение режима самоизоляции из-за коронавируса и падение мировых цен на нефть, что сказалась на финансовых результатах компаний, которые платят налоги в регионе, а также в ХМАО и ЯНАО. Об этом во время прямого эфира рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«По итогам первого полугодия 2019 года доходы консолидированного бюджета Тюменской области составляли 120 млрд, в этом году — 95 млрд, то есть падение на 21 процент. Причем ключевое снижение показали налоги на прибыль, [которые являются бюджетообразующими — порядка 70 процентов от всего бюджета]», — отметил глава региона в интервью изданию 72.ru. Также за полугодие на 8 процентов снизился подоходный налог (НДФЛ). В апреле по сравнению с 2019 годом он упал на 33%, в мае — на 21%.

А вот июньские результаты удивили Александра Моора. «Пока не могу объяснить почему, в июне НДФЛ показал плюс 13 процентов к тому же периоду прошлого года. Посмотрим с налоговой, откуда поступили доходы, потому что понимаем, что не все в регионе работали», — отмечает губернатор. Еще 3 млрд из бюджета Тюменской области ушли на обеспечение льгот малому бизнесу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области планируется сокращение бюджета региона из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса. По данным инсайдеров агентства, в первую очередь под снижение финансирования попадут проекты по строительству трасс, мостов и дорог, а также благоустройству. А вот социальная сфера должна оказаться единственной, где сокращения будут минимальны.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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