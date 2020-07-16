В первую очередь под сокращение бюджета попадут проекты по благоустройству Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Региональное правительство рассматривает вопрос о сокращении бюджета Тюменской области из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса. Об этом во время онлайн-совещания с банковским сектором заявил заместитель главы Тюменской области Владимир Сысоев.

«Сегодня мы видим реальное снижение дохода в бюджет, оно существенное. И ждем от департамента экономики финансовые итоги за первое полугодие. После этого будем рассматривать вопрос о возможном секвестировании (сокращении — прим. ред.) бюджета», — отметил он. При этом не уточнил, какие сферы деятельности затронет урезание финансирование.

Как утверждают инсайдеры URA.RU, региональное правительство при сокращении финансирования будет ориентироваться на поддержку социальной сферы. «Области потребуются деньги на различные выплаты и поддержку бизнеса. Поэтому в первую очередь под ножницы попадет финансирование строительства трасс, мостов и дорог, а также благоустройство», — отмечают источники.

Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область попала в сформированный рейтинговым агентством АКРА список 28 российских регионов, которые смогут преодолеть кризис без сокращения расходов и кредитов.