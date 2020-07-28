Министры Фальков и Якушев удержали молодежь в проекте Кремля

Алексей Комиссаров подвел итоги кадрового конкурса для студентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Члены российского правительства включились в поддержку кремлевских кадровых конкурсов для молодежи. 28 июля два представителя кабмина участвовали в церемонии подведения итогов второй волны студенческого проекта «Профстажировки 2.0». В политической среде считается, что подобные инициативы теряют актуальность, поэтому высокопоставленные чиновники вытягивают их за счет своего статуса.

Конкурс «Профстажировки 2.0» дает российским студентам возможность пройти стажировку в крупных бизнес- и госструктурах. Для этого необходимо решить одну из задач, опубликованных на сайте проекта. Во время онлайн-церемонии гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров сообщил, что победителями второй волны конкурса стали 636 участников (по итогам первой волны в феврале победу праздновали 505 человек). «Это возможность показать себя работодателю, попасть в кадровый резерв», — сказал Комиссаров.

Валерий Фальков заявил о важной роли конкурса для страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Организаторы проекта — АНО «Россия — страна возможностей» и «Общероссийский народный фронт», но в трансляции приняли участие и члены российского правительства. К примеру, перед победителями выступил министр образования Валерий Фальков: «Уже завтра вы будете определять будущее нашей страны. Именно поэтому важно обеспечить качественную подготовку специалистов, востребованных на рынке труда». А замминистра строительства Дмитрий Волков (глава министерства — Владимир Якушев) заявил о создании в ведомстве «молодежной смены» на базе департамента градархитектуры, чтобы победители конкурса смогли почувствовать себя в роли чиновников от уровня обычного специалиста — до замминистра.

Политолог Дмитрий Журавлев в разговоре с URA.RU согласился, что участие правительственных чиновников в мероприятии было нужно для мотивации молодежи на участие в кадровых конкурсах. По мнению эксперта, последние годы они теряют свою актуальность. «Мотивацию необходимо сохранить, но как это сделать, если ты знаешь, что, например, в прошлом конкурсе выиграло 50 человек, а дальнейшую карьеру построили только двое, — заявил Журавлев. — Подобные молодежные программы работают, только когда социальный лифт действительно доезжает до верхнего этажа. Но здесь возникают сложности, связанные с системой. Кадровая политика имеет свои законы. Да, тебя отметят и похвалят, но каждый руководитель набирает кадры под себя, ему нужны конкретные люди».

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