Россияне потратили выплаты на детей на игрушки и мебель

Продажи детских игрушек увеличились в 4,5 раза Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Российские семьи с детьми до 16 лет потратили материальную помощь от государства на покупку детской мебели, игрушек и спорттоваров. Такие данные приводит холдинг «Ромир».

«Субсидии, полученные семьями с детьми до 16 лет, россияне направили на приобретение спортивных товаров, детской мебели, игрушек, музыкальных инструментов, аксессуаров для компьютеров и гаджетов, а также велосипедов», — пишет ТАСС, ссылаясь на исследование. По данным холдинга, выплаты, полученные в июне, семьи потратили на крупные покупки для детей в категориях, показавших несвойственный для привычного потребления рост.

В исследовании говорится, что самый большой рост отмечен в спортивных товарах. Продажи этого вида продукции увеличились в девять раз больше, чем в прошлом году. Следом идут музыкальные инструменты и детская мебель, игрушки, покупки которых увеличились в 5,5 и 4,5 раза соответственно. Аксессуары для компьютеров и гаджетов стали продаваться в четыре раза чаще, велосипеды — в 3,5 раза.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о выплатах в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет. Первая выплата, которую получили десять миллионов семей в России, выплачивалась с 1 июня, напоминает VSE42.Ru. 23 июня глава государства подписал новый указ о дополнительной единовременной выплате для семей с детьми до 16 лет, пишет RT.

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