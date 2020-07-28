Власти рассказали о судьбе IKEA в Тюмени

Тюменцы ждали IKEA 12 лет и не дождались Фото: Анна Майорова © URA.RU

Переговоры тюменского правительства со шведской группой компаний IKEA завершены. Строительства крупного гипермаркета на территории Тюмени не будет. Об этом сегодня в прямом эфире заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Переговоры с IKEA были давно прекращены, но если компания вернется к строительству комплексов, мы предложим участки и сотрудничество», — сообщил глава региона в интервью 72.ru. И дополнил, что в ближайшее время строительство новых крупных торговых центров не планируется. «Сегодня в Тюмени обеспеченность торговыми площадями одна из самых высоких в стране», — пояснил он.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменское правительство вело переговоры с IKEA с 2008 года. Планировалось, что компания откроет в областной столице торговый центр «Мега» площадью 140 кв.м. к 2025 году. Местными властями на Московском тракте была подготовлена площадка, проведены все необходимые процедуры. Однако в 2018 году переговоры остановились — IKEA после ухода из жизни основателя компании Ингвара Кампрада сначала приостановила все проекты, а после и вовсе пересмотрело торговую политику.