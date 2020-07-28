Курс евро впервые превысил 85 рублей с начала апреля

В ходе сегодняшних торгов евро добирался до 85,17 рублей за единицу
новость из сюжетаЭкономический кризис 2020
В ходе торгов Московской биржи курс евро превысил 85 рублей, поднявшись на 94 копейки. Такого показателя удалось достигнуть впервые со 2 апреля.
«Евро поднялся выше 85 рублей впервые с 2 апреля», — пишет RT. По данным Московской биржи, во время сегодняшних валютных торгов евро добирался до 85,17 рублей за единицу.
Ранее ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич прогнозировал, что уже на этой неделе курс евро превысит 85 рублей. В разговоре с URA.RU экономисты отметили, что евро крепнет не только по отношению к рублю, но и к другим мировым валютам.
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