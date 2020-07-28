27 июля 2020

Каким будет курс евро к рублю до конца лета. Прогноз

© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперты отмечают, что курс евро не будет расти так быстро, как в первой половине года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курс евро по отношению к рублю будет расти и уже на этой неделе может достичь 85 рублей. Об этом сообщил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

«Технический анализ подсказывает, что укрепление евро к рублю может получить развитие в ближайшие дни и недели. Вполне возможно, что паре будет по силам достичь 85 на этой неделе», — приводит «Российская газета» прогноз аналитика. Отмечается, что курс евро не будет расти так быстро, как в первой половине года (февраль—март). Это позволяет новой цене надежнее закрепиться во времени. В издании отмечают, что после роста курса евро цена на него может долго не повышаться.

Ранее сообщалось, что курс евро на Московской бирже поднялся выше 84 рублей. Такой показатель зафиксирован впервые с 22 апреля, передает RNS. Шеф-аналитик компании TeleTrade Петр Пушкарев сделал прогнозы о курсах доллара и евро на август. По его мнению, доллар будет торговаться между отметками 67 и 74 рубля, а евро может пробить отметку в 85 рублей.

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Экономика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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