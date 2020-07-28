Эксперты отмечают, что курс евро не будет расти так быстро, как в первой половине года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курс евро по отношению к рублю будет расти и уже на этой неделе может достичь 85 рублей. Об этом сообщил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

«Технический анализ подсказывает, что укрепление евро к рублю может получить развитие в ближайшие дни и недели. Вполне возможно, что паре будет по силам достичь 85 на этой неделе», — приводит «Российская газета» прогноз аналитика. Отмечается, что курс евро не будет расти так быстро, как в первой половине года (февраль—март). Это позволяет новой цене надежнее закрепиться во времени. В издании отмечают, что после роста курса евро цена на него может долго не повышаться.