До ареста Фургал встречался с убийцей бизнесменов из своего дела

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Сергея Фургала подозревают в организации двух убийств в 2004 и 2005 годах Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал, которого подозревают в организации двух убийств в 2004 и 2005 годах, до своего ареста встречался с одним из фигурантов дела Андреем Кареповым. «Амурпресс» со ссылкой на Следственный комитет пишет, что Карепов — исполнитель заказных убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова.

По информации издания, оперативная слежка за Фургалом велась с 2019 года. «Тогда еще Фургал не чувствовал себя в опасности и позволял себе проводить очные встречи с людьми, обвиняемыми в убийстве хабаровских бизнесменов в начале двухтысячных годов», — пишет «Амурпресс».

Так, задолго до пандемии, Фургал встретился в Москве с Андреем Кареповым, которого в СК считают фактическим исполнителем убийств хабаровских бизнесменов. На встрече Фургал предложил Карепову покинуть страну на время расследования уголовных дел. Однако тот не стал этого делать, и позднее был задержан правоохранительными органами. Карепову предъявили обвинение в убийстве хабаровских бизнесменов, после чего дал показания на Фургала, пишет «Транссибинфо».

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, представляющий ЛДПР, был арестован 9 июля. По версии следствия, чиновник стоял за организацией двух убийств коммерсантов в 2004—2005 годах, напоминает агентство Nation News. В Следственном комитете считают, что Фургал хотел избавиться от конкурентов по бизнесу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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