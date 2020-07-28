До ареста Фургал встречался с убийцей бизнесменов из своего дела

Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал, которого подозревают в организации двух убийств в 2004 и 2005 годах, до своего ареста встречался с одним из фигурантов дела Андреем Кареповым. «Амурпресс» со ссылкой на Следственный комитет пишет, что Карепов — исполнитель заказных убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова.
По информации издания, оперативная слежка за Фургалом велась с 2019 года. «Тогда еще Фургал не чувствовал себя в опасности и позволял себе проводить очные встречи с людьми, обвиняемыми в убийстве хабаровских бизнесменов в начале двухтысячных годов», — пишет «Амурпресс».
Так, задолго до пандемии, Фургал встретился в Москве с Андреем Кареповым, которого в СК считают фактическим исполнителем убийств хабаровских бизнесменов. На встрече Фургал предложил Карепову покинуть страну на время расследования уголовных дел. Однако тот не стал этого делать, и позднее был задержан правоохранительными органами. Карепову предъявили обвинение в убийстве хабаровских бизнесменов, после чего дал показания на Фургала, пишет «Транссибинфо».
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, представляющий ЛДПР, был арестован 9 июля. По версии следствия, чиновник стоял за организацией двух убийств коммерсантов в 2004—2005 годах, напоминает агентство Nation News. В Следственном комитете считают, что Фургал хотел избавиться от конкурентов по бизнесу.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.