Застройка лесопарковой зоны привлекла внимание городской оппозиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Застройка большой (230 гектаров, 2,3 миллиона квадратных метров) лесопарковой зоны на окраине Екатеринбурга, рядом с технопарком «Университетский» (которую патронирует первый замгубернатора Алексей Орлов) имеет протестный потенциал, сравнимый с волнениями в сквере у Драмтеатра и протестами против застройки Березовой рощи. Об этом в разговоре с URA.RU заявил лидер движения «Зеленый Урал», экс-депутат гордумы Екатеринбурга Эдуард Мансуров.

«Любая история, в которой не учитывается мнение горожан, имеет протестный потенциал. Хочется, чтобы этот проект был обсужден с жителями Екатеринбурга. Если мы увидим определенную угрозу [учету мнения], конечно, мы будем отстаивать этот участок», — сказал Мансуров, один из лидеров недавнего протеста против проекта реконструкции парка XXII Партсъезда.

В планах властей — застроить участок в 200 гектаров Фото: URA.RU

Также он отметил, что площадь территории, отводимой под строительство жилья, является избыточной для Екатеринбурга. «Насколько эффективно будет освоена территория и насколько обоснованно она велика?» — задался вопросом оппозиционер. Также он напомнил, что действующее законодательство предполагает компенсационную высадку зеленых насаждений: «В законодательстве есть требование о компенсационных платежах за каждое вырубленное дерево. <…> Где они [застройщики] посадят такое же количество деревьев сейчас?»

Лидер сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» — одного из организаторов протестов в сквере у Драмтеатра в мае прошлого года — Анна Балтина выразила схожую позицию. «Любая застройка лесопарковых и парковых зон может вызвать протесты. Градостроительная политика должна учитывать новые экологические вызовы — такие, как изменение климата. Сохранение кольца лесопарков и создание новых колец и есть ответ на этот вызов. Выделять какую-либо лесопарковую землю без рассмотрения ситуации в комплексе невозможно при грамотной градостроительной политике», — отметила она в разговоре с агентством. Экоактивистка Екатерина Лахтикова заявила, что «будет разбираться» в истории с вырубкой леса. «Тема лично для меня важная и болезненная», — объяснила она.

Ранее URA.RU сообщило о планах властей по изменению статуса участка в 230 га рядом с технопарком «Университетский». Предполагается, что в ближайшее время мэрия Екатеринбурга разрешит возводить на этом участке малоэтажное жилье. При этом лоббистом по данному вопросу является первый замгубернатора Алексей Орлов, сообщают источники агентства. Предполагается, что, помимо жилья, на большом земельном участке появится образовательный центр УрФУ. Получить оперативный комментарий представителя вуза на момент публикации не удалось.