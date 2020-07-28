Новые выплаты для россиян в августе поддержали в Госдуме

В Госдуме поддержали идею продлить единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет в августе. Как заявил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, в стране ещё действует ряд ограничительных мер и выплаты будут уместны к началу учебного года.
Парламентарий отметил, что сама постановка вопроса о повторной раздаче денег корректна. По его словам, эпидемия коронавируса в стране еще не закончилась и ряд предприятий еще не приступили к работе в нормальном режиме, а многие из граждан и вовсе оказались без работы, пишет PrimPress. Тарасенко считает, что выплату было бы уместно провести ближе к сентябрю, когда родители начинают собирать детей в школы.
Недавно на сайте Change.org была
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