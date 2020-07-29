28 июля 2020

Минздрав РФ нашел пользу в пандемии коронавируса

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Клипарт. Магнитогорск, курение, сигареты, акциз, мальборо, контрабанда
Россияне стали меньше курить Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Во время пандемии коронавируса россияне стали меньше курить. Об этом заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

«По статистике, продажа табачной продукции за период самоизоляции снизилась. Эксперты постоянно мониторят, как выполняется закон о запрете курения в общественных местах. Он хорошо реализуется в кафе, ресторанах, мы к этому привыкли», — сказала врач в пресс-центре «Национальной службы новостей», где состоялась конференция «Допарились: вейпы и кальяны под законом».

Она отметила, немного хуже соблюдается закон о курении в открытых местах: парках и стадионах. По мнению Драпкиной, это недоработка контрольно-надзорных органов.

Ранее Госдума приняла законопроект о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. Проект предполагает распространение положения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на электронные курительные изделия, включая кальяны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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