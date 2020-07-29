Минздрав РФ нашел пользу в пандемии коронавируса

Во время пандемии коронавируса россияне стали меньше курить. Об этом заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.
«По статистике, продажа табачной продукции за период самоизоляции снизилась. Эксперты постоянно мониторят, как выполняется закон о запрете курения в общественных местах. Он хорошо реализуется в кафе, ресторанах, мы к этому привыкли», — сказала врач в пресс-центре «Национальной службы новостей», где состоялась конференция «Допарились: вейпы и кальяны под законом».
Она отметила, немного хуже соблюдается закон о курении в открытых местах: парках и стадионах. По мнению Драпкиной, это недоработка контрольно-надзорных органов.
Ранее Госдума приняла законопроект о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. Проект предполагает распространение положения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на электронные курительные изделия, включая кальяны.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.