В РФ начал восстанавливаться рынок труда после пандемии

Работодатели начали проявлять интерес к новым сотрудникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Фонд оплаты труда в России в июне сократился в среднем на 4% (по отношению к июню прошлого года). При этом в мае и апреле расходы компаний на зарплаты падали сильнее — на 8% и 6% соответственно. Эксперты говорят о начале восстановления рынка труда после пандемии.

Больше всего фонд оплаты труда сократился в сфере гостиничного бизнеса и общепита (-27,8%), пишет газета «Известия», ссылаясь на исследование о состоянии рынка труда «Работы.ру» и «Сберданных». Сильно сократился зарплатный фонд в туриндустрии — 23,9% к уровню прошлого года, аренда и лизинг (-18,8%), а также кинопрокат (-18,6%), авиакомпании (-17,3%), казино (-16,2%) и страховой бизнес (-15,3%). Как указано в отчете исследователей, в ряде отраслей фонд оплаты труда, напротив, вырос: телекоммуникации (+11,3%), металлургия и госслужба (+ 5,2%), медицина (+2,1) и образование (+1,3%).

За минувшие три месяца доходы упали у половины работающего населения страны. С полной потерей заработка столкнулись 2,5%, при этом из них только 6% получили пособие по безработице. Однако коммерческий директор «Работа.ру» Владимир Корицкий отмечает, что в данный момент происходит оживление рынка труда. Количество новых работодателей по сравнению с маем увеличилось в 1,5 раза, а числа уникальных вакансии — на 16%. Он поясныет, что работодатели предпочитают в кризис не увольнять персонал, а сокращать их зарплаты и премии. Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец предположила, что до конца года зарплаты россиян вернутся к докризисному уровню, если не будет второй волны ограничений.