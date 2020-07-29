Дуров назвал 7 причин для беспокойства владельцев iPhone

Владельцы iPhone оказались в проигрыше из-за жадности Apple, считает Павел Дуров Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил владельцев iPhone о том, они не должны оставаться безразличны к политике компании Apple, положения которой обязывают разработчиков приложений для AppStore платить комиссию в размере 30%. В Telegram-канале Дуров сообщил, что Apple тратит на поддержку App Store только незначительную часть средств, которые получает.

Дуров предупреждает владельцев iPhone о том, что переплатив «на несколько сотен долларов больше» чем реальная себестоимость смартфонов, им приходится платить дополнительный налог за каждое приложение. Кроме того, создатель Telegram указывает, что Apple цензурирует приложения в App Store, чтобы обеспечить себе полный контроль. При этом, по его словам, от пользователей скрывается часть контента, а разработчикам приложений запрещено об этом рассказывать. Дуров уверен, что пользователи Apple-аккаунтов платят своей личной информацией за жадность корпорации, потому что действия владельцев iPhone можно отслеживать через их учетную запись, а конечная цель компании — «продавить налог в 30 процентов».

Дуров также отмечает, что владельцы iPhone получают новые версии приложений с задержкой. В этом он винит модераторов Apple, которые откладывают одобрение обновлений «без видимых причин». Он также указывает, что пользователи ограничиваются в выборе приложений. Например, без «налога» Apple большое количество приложений могли быть прибыльными, однако вместо этого некоторые из них либо обанкротились, либо «так и не появились».

Создатель мессенджера Telegram сетует, что разработчикам приложений приходится показывать рекламу пользователям, чтобы покрыть расходы. «Политика Apple экономически подталкивает всю интернет-индустрию к продаже данных и внимания пользователей вместо использования других, более приемлемых с точки зрения защиты конфиденциальности бизнес-моделей», — отмечает Дуров. Он считает, что миллиарды пылятся на офшорных счетах Apple, в то время как отдавшие эти деньги авторы приложений пытаются изыскать ресурсы для совершенствования своих разработок.

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