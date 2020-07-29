Перед выборами тюменцы обвинили власть в провокации

Члены РКРП готовы выйти на несанкционированный митинг Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменский сторонник Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) Михаил Осинцев обвинил местные власти и избирком в провокации. Об этом активист написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Поводом для протеста стал недопуск главы тюменского обкома Александра Черепанова на довыборы в региональный парламент.

«Окружная избирательная комиссия №17 и избирательная комиссия Тюменской области лишают избирателей права избирать того кандидата, которого они хотят избрать, а не того, которого навязывают им правительство области и «Единая Россия. То есть они занимаются экстремистской деятельностью и провоцируют тюменцев — граждан РФ к протестным действиям», — заявил Осинцев.

В знак протеста РКРП призывает горожан прийти на митинг 31 июля, но по решению мэрии Тюмени, мероприятие не согласовано. Поводом для отказа стал режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса — до 16 августа в регионе запрещены массовые мероприятие. Участие в митинге грозит административной ответственностью.

Ранее Черепанов в разговоре с URA.RU обвинил областной избирком в «противодействии ему» и многочисленных нарушениях. В частности, по его словам, не все подписи, поданные в поддержку кандидата, проверялись при нем. При этом в избиркоме агентству сообщили, что Черепанов лично присутствовал при проверке подписных листов. «Проверкой установлено, что 700 подписей (или 19,25%) признаны недействительными», — отметили там. Для отказа кандидату в регистрации, согласно законодательства, достаточно 5%

Довыборы в облдуму пройдут 13 сентября. Депутатское кресло оказалось вакантным после того как экс-парламентарий Валерий Фальков был назначен главой Минобрнауки РФ.