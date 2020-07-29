Тюменцы жалуются, что от коронавируса лечат только чиновников

Жители Вагайского района жалуются, что врачи помогают только чиновникам Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области коронавирус продолжает распространяться по муниципальным администрациям. Теперь три новых случая выявили в администрации Вагайского района. На то, что местные врачи предпочитают оказывать помощь чиновникам, а не всем вагайцам, URA.RU пожаловались местные жители на условиях анонимности.

«Они хотя бы находятся в больницах, а десятки вагайцев сидят и страдают в своих домах, в селах тоже зараженные. Никто к ним, несмотря на просьбы, не выезжает», — рассказали они. И пожаловались, что главврач районной больницы (областная больница №9) якобы спрятался от всех, на звонки о помощи не отвечает.

В оперативном штабе по Тюменской области информацию о заболевших сотрудниках подтвердили. «По данным Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, среди сотрудников администрации Вагайского муниципального района выявлено три случая заболевания COVID-19. Они изолированы и проходят лечение», — сообщили в организации. И отметили, что у контактировавших с ними лиц взяты анализы, также они находятся под медицинским наблюдением и получают профилактическое лечение. «В учреждении проведена заключительная дезинфекция», — добавили в штабе.

Связаться с главным врачом вагайской областной больницы №9 Владимиром Зайцевым не удалось — у него идет планерка. Однако в приемной пообещали передать ему вопросы от URA.RU. Также оперативный штаб готовит для агентства ответ по поводу обращения местных жителей.

По данным на 21 июля в Вагайском районе зафиксировано 32 случая заражения коронавирусом. Ранее URA.RU сообщало, что впервые информацию о заболевших тюменских чиновниках подтвердили 23 июля — тогда в администрации Тобольского района выявили одного заболевшего.