Сбербанк отверг обвинения в срыве строительства домов в Тюмени

Сбербанк отрицает вину в срыве сроков строительства Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Действия Сбербанка не могли помешать тюменскому застройщику «Сибстройсервис» вовремя построить дома. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского отделения финучреждения. Ранее в эксклюзивном интервью гендиректор строительной компании Владислав Бузин заявил агентству, что банк незаконно списал со счета предприятия около 100 млн рублей.

«Наличие у „Сибстройсервис“ убытков вследствие действий банка доказано не было. Списание ПАО Сбербанк денежных средств с расчетных счетов застройщика не могло являться причиной снижения темпов строительства жилых домов, поскольку первопричиной является ненадлежащее исполнение ООО „Сибстройсервис“ своих обязательств перед участниками долевого строительства и контрагентами, подтвержденное судебными актами и исполнительными документами», — отметили в банке.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что банк действовал в рамках закона. «Законодательство РФ не запрещает списание денежных средств с расчетных счетов застройщиков, так как подобные счета не являются „специальными банковскими счетами“, денежные средства, находящиеся на них, не имеют „иммунитета“ к исполнительным документам, выданным судами», — уточнили там.

По словам Бузина, сейчас «Сибстройсервис» судится с кредитной организацией по поводу списания денег, что, как считает менеджер, привело к финансовому дефициту и переносу сроков сдачи жилых домов. В то же время гендиректор застройщика гарантировал, что сотни дольщиков получат свои квартиры.