Ядохимикаты отравили воду в Курганской области

Скандальный курганский полигон отравил воду и воздух под Курганом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Превышение по содержанию пестицидов и фенола обнаружено в пробах воды и воздуха в районе МУП «Шуховский полигон» под Курганом. Там незаконно захоронены более 25 тонн ядохимикатов. Превышение установлено в ходе проверки прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка проходила с привлечением специалистов управления Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области». «В связи с обнаружением в пробах воды из контрольных скважин пестицидов и превышения в пробах атмосферного воздуха по содержанию гидроксибензола (фенол) материалы направлены в следственные органы», — говорится в релизе.

По факту совершения преступления (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) будет дана уголовно-правовая оценка. Кроме того, Уральский Росприроднадзор сейчас проводит внеплановую проверку «Шуховского полигона». Ревизоры оценят соблюдение предприятием обязательных требований в области охраны окружающей среды. В случае нарушений должностные лица будут привлечены к ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы, дачи которых располагаются рядом с Шуховским полигоном (в Кетовском районе), обнаружили в воде колодца ядохимикаты. Превышение показателей зафиксировано по нитритам.

Кургану может грозить экологическая катастрофа после событий, которые в строжайшей тайне разворачивались в 2015 году. Трое курганцев под покровом ночи закопали 25 тонн опасных отходов на крупнейшем мусорном полигоне города. Об этом агентству рассказал бывший сотрудник полигона, который заявил, что принимал в захоронении непосредственное участие. По его словам, закапывать химикаты его заставило руководство под угрозой увольнения.

Ранее мэрия комментировала URА.RU, что все пестициды, которые хранились на временном складе «Шуховского полигона», были утилизированы в сентябре 2015 года.