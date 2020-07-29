Компания, которая спасла Дубровского, избежала банкротства

«Южуралмост» избежал банкротства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Восемнадцатый арбитражный суд отменил решение Арбитражного суда Челябинской области о взыскании с АО «Южуралмост» 1,3 млрд рублей. Это вторая крупная победа компании в суде позволит избежать банкротства. Первый значимый суд фирма выиграла в Москве у ФАС, когда отменила решение антимонопольной службы, ставшей причиной отставки Бориса Дубровского с поста губернатора. Теперь, если решение ФАС окончательно отменят, то Дубровскому не будет грозить уголовное дело.

«Решение Арбитражного суда Челябинской области от 11.12.2019 отменить. В удовлетворении заявленных Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы №16 по Челябинской области требований отказать», — говорится в решении суда. 1,3 млрд рублей эта сумма, которую пытались взыскать с компании налоговые органы, переложив на «Южуралмост» долги «Южуралавтобана».

ЗАО «Южуралавтобан» при губернаторе Михаиле Юревиче была крупнейшей фирмой в сфере дорожного строительства региона. Схемы с контрактами «Южуралавтобана» легли в основу уголовного дела в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова. Когда область возглавил Дубровский, ремонтом дорог стало заниматься АО «Южуралмост», дочернее предприятие ЗАО.

Налоговики насчитали за «Южуравтобаном» долгов на сумму свыше миллиарда рублей и фирму обанкротили. После того, как не удалось взыскать деньги с банкрота, иск подали на «Южуралмост», на основании того, что обе фирмы аффиллированы друг с другом. Первый суд налоговики выиграли. За этим решение могло последовать банкротство «Южуралмоста». Сама фирма утратила лидирующие позиции в регионе и в тендерах на дорожное строительство не участвует.

В марте 2019 года ФАС обвинило Дубровского в картельном сговоре с АО «Южуралмост», что стало причиной его отставки с поста губернатора. «Южуралмост» подал в суд на ФАС и дважды добился признания решения антимонопольной службы незаконным, в Арбитражном суде Москвы и в Девятом арбитражном суде. ФАС пообещала это решение оспорить.