Омбудсмен из ХМАО пытается прекратить голодовку бизнесмена

К истории с голодовкой бизнесмена подключилась уполномоченная по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова собирается вмешаться в историю с предпринимателям из поселка Селиярово Евгением Коныгиным, который объявил голодовку. Об этом URA.RU сообщила сама омбудсмен.

«Я нахожусь за пределами региона, но дала задание выяснить все обстоятельства случившегося. Если человек голодает 25-й день, нужно приложить все усилия, чтобы эта история была завершена», — заявила Стребкова.

Между тем, источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что к голодовке Коныгина в поселке есть вопросы. «Как он может 24 дня ничего не есть без видимых изменений в организме — это большой вопрос. Причем, его за это время видели разъезжающим на машине по Селиярово», — недоумевает инсайдер.

Сам предприниматель в разговоре с URA.RU заявил, что ожидал появления различных слухов и домыслов вокруг своей протестной акции. «Я ездил на машине два раза, сдавать кровь в ФАП. Я на одной воде сижу, кому интересно, пусть приходят и со мной посидят. Я не против. Весил 110 килограммов, сейчас 93. Вот и делайте выводы, сколько я кушаю», — заявил Коныгин. Он также добавил, что продолжит голодовку до тех пор пока не получит ответы о поддержке малого бизнеса в условии пандемии коронавируса.

Ранее URA.RU сообщало, что Коныгин объявил акцию протеста из-за того, что его магазин промышленных товаров в поселке Селиярово был закрыт с конца марта из-за введения режима самоизоляции в ХМАО. За это время у него возникли проблемы с выплатой кредитов в банки.