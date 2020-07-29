Пермский губернатор обсудил сделку с соперником по выборам

Махонин встретился с конкурентом по выборам Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин встретился с пермским бизнесменом, владельцем холдинга «Сатурн-Р» Александром Репиным. Оба они претендуют на кресло главы региона.

На встрече обсуждался выкуп школы в ЖК «Арсенал» (его строит компания Репина — URA.RU) и предвыборная ситуация в регионе», пишет «Коммерсант-Прикамье». Репин подтвердил изданию факт встречи, отметив, что оппоненты «пожелали друг другу успехов на выборах».

URA.RU отправило Репину запрос в его мессенджер. Бизнесмен прочитал сообщение, но не ответил на него. В пресс-службе администрации губернатора не стали комментировать факт встречи двух кандидатов. Махонин выдвинулся на выборы в качестве самовыдвиженца. Он стал первым из кандидатов в губернаторы, кто сдал подписи на регистрацию. Репин идет на выборы от «Справедливой России».

Школа, которую строит компания Репина в ЖК «Арсенал», является предметом торга бизнесмена-строителя с властями Перми. Два года назад «Сатурн-Р» подписал с мэрией соглашение. Согласно его условиям, девелопер проектирует и строит за свой счет школу, а затем — передает ее городу, однако позже бизнесмен отказался от передачи объекта, предложив власти выкупить его. Выборы губернатора Пермского края пройдут с 11 по 13 сентября. На участие в них заявились 8 кандидатов.