Жители ХМАО напуганы возвратом дистанционного обучения

Родители считают, что дистанционное обучение заменит обычное, несмотря на то, что об обратном уже сказал Путин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

Жители ХМАО пугают друг друга рассказами о том, что дистанционная форма обучения станет основным способом получения знаний. При этом в родительских чатах в мессенджерах они ссылаются на якобы уже принятые решения правительства об отмене очного образования и не понимают, покупать ли им к 1 сентября новую школьную форму. Об опасениях родителей URA.RU рассказала директор школы из Нижневартовска, попросившая не раскрывать своего имени.

«Сил уже нет и слов, чтобы объяснять всем, что это байки. Люди не верят нам, говорят, что мы им врем про дистант, что нас заставляют их успокаивать, потому что мы все в сговоре. Дистанционное образование такой же стресс для педагогов, как и для учеников и родителей и лучше бы его не было вовсе, но, к сожалению, коронавирус вносит свои правила и детей как-то надо учить. Дистант в этом смысле единственное, наверное, решение», — сетует педагог.

Критики внедрения дистанционного обучения находятся и в социальных сетях, даже когда речь заходит об использовании онлайн-обучения исключительно в ситуациях вспышек сезонных заболеваний. «Какое дистанционное обучение, если у меня трое детей, а компьютер один?» — задается вопросом Юлия Медведева. «У меня ребенок идет в первый класс, он даже планшетом толком пользоваться не умеет. Мне с ней сидеть на уроках придется, а с работы уволиться?» — интересуется пользователь Instagram с ником ninko_fly. «Это не обучение, а самообразование. Мы наняли дочери репетитора, потому что учителя онлайн просто не работают, у них постоянно что-то глючит, интернет может медленный, я не знаю. Но все это не комфортно ни родителям, ни ученикам», — рассказывает Татьяна Данилова из Нижневартовска.

Директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин в разговоре с журналистом URA.RU объяснил, что дистанционные формы обучения не станут заменой привычной системе образования. Более того, против этого выступил и глава государства Владимир Путин. «Но наш опыт показал, что для того, чтобы дети не отставали от программы обучения, дистанционное образование подходит, но, конечно, не заменяет его. К тому же, что касается нехватки компьютеров, если в доме несколько детей, а компьютер один, то нужно обращаться в школу, там выдадут ноутбук. Школы обеспечены», — добавил Дренин.

Ранее URA.RU писало, что и педагоги ХМАО раскритиковали возможность возобновления дистанционного обучения с нового учебного года. Но сентября начнет работу «Мобильная стойбищная школа» для школьников из числа коренных и малочисленных народов.