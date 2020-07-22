Инсайд: учителя ХМАО бунтуют против возможного дистанта

Но претензии высказывают, в основном, возрастные учителя, которые не смогли принять новую форму обучения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Педагоги в ХМАО критикуют возможность возобновления дистанционного обучения с нового учебного года. Они объясняют свою позицию тем, что за все время вынужденного эксперимента (на который пришлось пойти из-за эпидемии коронавируса) так и не удалось окончательно решить технические проблемы, а родительская общественность по-прежнему считает дистанционное образование «обрезанной» версией привычной схемы. Об этом URA.RU рассказали несколько педагогов из ХМАО, попросивших об анонимности.

«Нам говорят, что с первого сентября опять будет дистанционное обучение и опять эти мучения начнутся. То, что учителя считают это удобным, как официально рассказывается, это не так. Далеко не всем нравится, не все смогли перестроиться, да и качество обучения от этого страдает. И как дополнительные занятия проводить? Ритмику, например, или хореографию? Никак», — делится мнением один из педагогов, рассказывая, что активное обсуждение и критика новой для них формы обучения проходит, в основном, в профессиональных чатах в мессенджерах.

Это мнение разделяют не все опрошенные журналистом URA.RU педагоги, но те, кто считает новый для них формат обучения неудобным — в основном, возрастные учителя. Другая категория — семьи педагогов, которым пришлось превратить квартиру в рабочие кабинеты. «На работе выдали ноутбук, но квартира однокомнатная, а уроки проводить надо в одно время с мужем. Я вот с кухни преподавала, а он из комнаты. При этом, когда у него уроки заканчиваются — я еще работаю, а на кухню не зайти. Кажется, что вот такие простые, бытовые проблемы, но они есть», — делится мнением учитель русского языка из Нижневартовска.

При этом официально уже известно, что никакого обязательного дистанционного образования, а тем более полного перехода на такую форму обучения не будет. Более того, подобные фейки о дистанте, наряду с фейками о чипировании и коронавирусе, находятся в списке тех, за которые Роскомнадзор начинал разбирательства в отношении ряда СМИ.

Директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин в разговоре с журналистом добавил, что дистанционное образование вернется в школы и будет активно применяться только во время карантинов (например, по гриппу) или во время активированных дней, а также в рамках реализации спецпроектов.

Также ранее URA.RU писало, что с нового учебного года в ХМАО начнет работу «Мобильная стойбищная школа» для школьников из числа коренных и малочисленных народов. Этот эксперимент предлагает детям и их родителям отказаться от интернатов, куда школьники обычно уезжают учиться, покидая семьи.