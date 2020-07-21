В ХМАО пошли на эксперимент, который изменит систему образования

С этого года школьники больше не будут бездельничать во время «актировок» или карантинов в классе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С нового учебного года в ХМАО начнет работу «Мобильная стойбищная школа» для школьников из числа коренных и малочисленных народов. Этот эксперимент предлагает детям и их родителям отказаться от интернатов, куда школьники обычно уезжают учиться, покидая семьи. Также дистанционное обучение вернется в школы во время актированных дней. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

«В этом эксперименте будут участвовать несколько семей из Белоярского района, который дали на это согласие. Но это альтернатива, а не обязательная замена интернатов на дистанционное обучение. Все зависит от решения родителей», — уточнил Дренин.

По словам чиновника, опыт этого года показал, что система дистанционного обучения может стать заменой традиционной форме, хоть и не в полноценном варианте. Тем не менее, традиционную форму образования заменить не получится, поэтому вопрос о том, чтобы сделать онлайн образование обязательным, вообще никогда не стоял. Тем не менее, дистант будет активно применяться во всех школах ХМАО во время карантинов (например, по гриппу), во время активированных дней или для реализации спецпроектов.

«Весь опыт, который мы получили во время эпидемии коронавируса, он поможет нам в дальнейшем сделать так, чтобы учебный процесс не прерывался ни на один день. Законодательство позволяет использовать такие технологии», — добавил Дренин.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО родители школьников, чьи дети из-за эпидемии коронавируса были переведены на дистанционное обучение, отказывались от него, переходя на домашнее образование.