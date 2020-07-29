У экс-главы свердловского избиркома отбирают дом

Заседание о рассмотрении жалобы от Владимира Мостовщикова состоится 27 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-глава избирательной комиссии (1995—2012) Свердловской области Владимир Мостовщиков будет оспаривать решение о реструктуризации долгов по делу о его банкротстве. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Апелляционная жалоба от Мостовщикова была подана в 17 арбитражный апелляционный суд 17 июля. К производству заявление было принято 28 июля. Заседание о рассмотрении жалобы состоится 27 августа.

Получить оперативный комментарий от Мостовщикова на момент публикации не удалось. На звонок корреспондента URA.RU он ответил, но сообщил, что комментировать дело отказывается.

Требование признать Мостовщикова банкротом 8 мая подал Сбербанк России. Банк просил суд ввести процедуру реструктуризации долгов и включить в реестр кредиторов требование о выплате 6,5 млн рублей. Из них 5,9 млн рублей — просроченный основной долг, 522 тысячи рублей — просроченные проценты и 163 тысячи рублей — неустойка по кредиту. Требования по кредиту обеспечены залогом жилого дома с земельным участком в поселке Прохладный. В итоге 10 июля свердловский арбитраж признал обоснованным введение процедуры несостоятельности.