Роспотребнадзор: осенью в России появится новый вирус

В осенне-зимний период в России появится новый штамм гриппа. Такой прогноз во время совещания о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«В Россию осенью-зимой придут новые штаммы вируса гриппа», — приводит слова Поповой РИА «Новости». По ее словам, раньше россияне от него не прививались.
Президент РФ Владимир Путин 29 июля проводит совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. На нем глава государства призвал избежать повторного ведения ограничительных мер из-за распространения коронавируса, пишет «Национальная служба новостей». А вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что большая часть вузов уже готова к старту учебного года 1 сентября, передает телеканал 360.
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