Роспотребнадзор: осенью в России появится новый вирус

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Виды Екатеринбурга, лужа, желтые листья, пасмурная погода, осень
Анна Попова подчеркнула, что россияне не прививались от нового штамма гриппа Фото: Анна Майорова © URA.RU

В осенне-зимний период в России появится новый штамм гриппа. Такой прогноз во время совещания о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В Россию осенью-зимой придут новые штаммы вируса гриппа», — приводит слова Поповой РИА «Новости». По ее словам, раньше россияне от него не прививались.

Президент РФ Владимир Путин 29 июля проводит совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. На нем глава государства призвал избежать повторного ведения ограничительных мер из-за распространения коронавируса, пишет «Национальная служба новостей». А вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что большая часть вузов уже готова к старту учебного года 1 сентября, передает телеканал 360.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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